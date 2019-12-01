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1 декабря • обновлено в 21:24
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В центре Киева убили ребенка в Range Rover, целились в депутата. OBOZREVATEL узнал подробности

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В Киеве в воскресенье, 1 декабря, неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover. В результате покушения мужчина остался жив, но погиб его 3-летний ребенок.

ЧП произошло на улице Льва Толстого возле перекрестка с Тарасовской около 17:00, передает "Информатор". С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Вероятнее всего, это отец семейства.

Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко подтвердил OBOZREVATEL, что ребенок скончался в карете скорой помощи.

Как удалось выяснить OBOZREVATEL, владельцем Range Rover является юрлицо, зарегистрированное в Донецке. Планировалось убийство уроженца Енакиево Вячеслава Соболева – ныне депутата Киевского областного совета. Ранее он был заместителем главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

В центре Киева убили ребенка в Range Rover, целились в депутата. OBOZREVATEL узнал подробности
Новости
В Киеве мужчина открыл стрельбу по сотрудникам банка: есть пострадавший

OBOZREVATEL продолжает выяснять все подробности и следить за трагедией:

20:37 – Соболев также владелец ночного клуба "Марио", возле здания которого и произошла кровавая стрельба.

20:13 OBOZREVATEL выяснил, что Вячеслав Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с еще одним влиятельным "донецким". Ему и его семье поступали угрозы в том числе физической расправы. По словам Соболева, материалы были переданы в правоохранительные органы.

"У этих людей в жизни есть один девиз - решаем все и везде. А учитывая их неограниченные финансовые возможности, всех неугодных или несогласных они уничтожают всевозможными методами", – рассказывал Соболев.

19: 30 – свидетельница обстрела Range Rover рассказала, что у ребенка не было шансов выжить из-за жутких травм и что ребенок стал "жертвой взрослых игр".

В Киеве убили ребенка

В Киеве убили ребенка

kiev.informator.ua

В Киеве убили ребенка

В Киеве убили ребенка

kiev.informator.ua

19: 10 – журналист Денис Бигус подтвердил, что автомобиль записан на юрлицо, Соболев его арендует. В прошлом Вячеслав Соболев был известным бизнесменом, вице-мэром Донецка, создателем сети супермаркетов "Обжора".

17:15 – введен план "Сирена" по розыску преступников на автомобиле. Предварительно, это Lexus. Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В Киеве убили ребенка

В Киеве убили ребенка

kiev.informator.ua

В Киеве убили ребенка

В Киеве убили ребенка

kiev.informator.ua

В Киеве убили ребенка

В Киеве убили ребенка

kiev.informator.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Киев потрясла жесткая перестрелка в Святошинском районе, где мужчина расстрелял своего соседа из-за коммуналки.

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Место
Украина Киев
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзге мир.
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Погиб невинный хоxлёнок, а укpo-скот всю ветку заcpал... Не понимаю. Деградация быдлятника пробила дно?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
_ Зепепупик, мразь - ты меня цитируешь везде? Падло раснйское - быдлo это ты и твой помойный норот. Не стоит повторять мои слова в отношении тебя и твоего стада быдла на росее. Таким образом ты выглядишь как идиот - коим безусловно являешься!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
И НИ ОДИН РУССКИЙ НЕ НАПИСАЛ В ТЕМЕ XOXЛАЦКУ ФРАЗУ: "БАБЫ ЕЩЕ НАРОЖАЮТ!"
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Великий Кормчий, шо, животное - копыто в клавише КапсЛок застряло?
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1
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Великий Кормчий, это вот и есть образец расейского перекручивания. Тут даже ничего не стоит повторять, что бы понять - насколько расеяны подонки и лгуны. Этот скот уже настолько одичал и отyпел - что очевидные вещи натягивает себе на башку - как кондом на глобус!
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