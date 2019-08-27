Вместе с собакой: в Киеве женщина выпрыгнула с седьмого этажа. Фото и видео 18+

В Деснянском районе Киева, на улице Каштановой, 4, под окнами 18-этажного этажа обнаружили тело женщины – она выпрыгнула из квартиры на седьмом этаже. Рядом также нашли труп собаки, которую погибшая схватила перед тем, как совершить самоубийство.

Как сообщил "Информатор", вызов на линию экстренных служб поступил 26 августа около 20:00 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители выяснили, что женщина проживала в квартире на седьмом этаже. По неизвестным причинам она взяла свою собаку и выпрыгнула с балкона вниз.

В Киеве женщина выпрыгнула с седьмого этажа Информатор

От полученных травм женщина скончалась на месте. Также погибла и собака.

Личность погибшей уже установили. Предварительно, женщина 1966 года рождения имела психические отклонения. Предсмертную записку не нашли.

В Киеве женщина выпрыгнула из квартиры на седьмом этаже Информатор

Она схватила с собой собаку Информатор

От полученных травм они погибли Информатор

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