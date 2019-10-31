"Влетел" на скорости: в Киеве произошло жуткое ДТП с погибшим и пострадавшими. Фото 18+

В Голосеевском районе Киева, на Столичном шоссе, 31 октября произошло жуткое ДТП. В результате аварии пострадали два человека, еще один – погиб.

Как сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, обломки автомобилей и горюче-смазочные материалы разбросало по всей дороге, что усложнило там проезд (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Lanos перестраивался в левый ряд у пешеходного перехода, чтобы осуществить поворот налево. Внезапно в заднюю часть машины на очень большой скорости въехал Hyundai.

В Киеве произошло ДТП с погибшим и пострадавшими Киев Оперативный

В результате ДТП пострадавших зажало в авто – выбраться им помогли спасатели. Два человека с серьезными травмами госпитализировали, еще один – погиб на месте происшествия.

В Киеве в ДТП погиб человек, еще двое пострадали Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области 29 октября произошло жестокое ДТП. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб.

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