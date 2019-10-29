На Житомирщине из "колонии" сбежал киевлянин с татуировками: фото и приметы

На Житомирщине из "Бердичевского исправительного центра (№108)" сбежал неоднократно судимый киевлянин – 39-летний Сергей Солоха.

Как сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, мужчину начали разыскивать.

Среди примет Солохи: рост 165 см, темные с залысинами на висках и макушке волосы, серые глаза.

На Житомирщине из "колонии" сбежал киевлянин с татуировками Киев Оперативный

У него также были татуировки, в частности на обоих предплечьях – "абстракция", на руках ниже локтя – надписи латиницей, на левой – также "абстракция".

Мужчина был одет в черную болоньевую куртку, синие джинсы и при себе имел рюкзак черного цвета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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