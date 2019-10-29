На Житомирщине из "колонии" сбежал киевлянин с татуировками: фото и приметы

На Житомирщине из "Бердичевского исправительного центра (№108)" сбежал неоднократно судимый киевлянин – 39-летний Сергей Солоха.
Как сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, мужчину начали разыскивать.
Среди примет Солохи: рост 165 см, темные с залысинами на висках и макушке волосы, серые глаза.
На Житомирщине из "колонии" сбежал киевлянин с татуировками
Киев Оперативный
У него также были татуировки, в частности на обоих предплечьях – "абстракция", на руках ниже локтя – надписи латиницей, на левой – также "абстракция".
Мужчина был одет в черную болоньевую куртку, синие джинсы и при себе имел рюкзак черного цвета.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Фастове Киевской области из отделения полиции сбежал задержанный за грабеж Николай Смолинский.
В Житомирской области поймали мужчину, который в Фастове сбежал из отделения полиции.
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