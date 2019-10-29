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29 октября • обновлено в 11:04
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На Житомирщине из "колонии" сбежал киевлянин с татуировками: фото и приметы

1.1т Читать материал на украинском

На Житомирщине из "Бердичевского исправительного центра (№108)" сбежал неоднократно судимый киевлянин – 39-летний Сергей Солоха.

Как сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, мужчину начали разыскивать.

Среди примет Солохи: рост 165 см, темные с залысинами на висках и макушке волосы, серые глаза.

На Житомирщине из "колонии" сбежал киевлянин с татуировками

На Житомирщине из "колонии" сбежал киевлянин с татуировками

Киев Оперативный

У него также были татуировки, в частности на обоих предплечьях – "абстракция", на руках ниже локтя – надписи латиницей, на левой – также "абстракция".

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Мужчина был одет в черную болоньевую куртку, синие джинсы и при себе имел рюкзак черного цвета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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