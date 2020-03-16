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16 марта • обновлено в 13:22
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/ Криминал

В центре Киева вспыхнул масштабный пожар. Видео с места ЧП

2.2т
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В центре Киева 16 марта вспыхнул масштабный пожар в доме на улице Олеся Гончара, 30. огонь распространился даже на территорию возле здания.

О ЧП сообщили на странице "Киев оперативный" в Telegram. На место прибыли спасатели ДСНС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Неравнодушные люди самостоятельно оттащили машины подальше. Остались только внедорожники OSCE, для которых нужна специальная техника", – говорится в посте.

В центре Киева вспыхнул масштабный пожар

В центре Киева вспыхнул масштабный пожар

Как сообщалOBOZREVATEL, на заброшенном военном заводе "Радикал", который часто называют "ртутной бомбой" Киева, 14 марта вспыхнул мощный пожар.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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