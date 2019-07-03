В центре Киева в кафе произошла драка с поножовщиной

В центре Киева в развлекательном центре "Арена Сити" произошла драка с поножовщиной. Компания посетителей кафе отказалась платить по счету и напала на охранников.

Инцидент произошел около 8 утра 3 июля в кафе Linas. По словам работников заведения, у них всю ночь отдыхали двое мужчин, а утром решили уйти, не оплатив заказ в несколько тысяч гривен, пишет "Информатор".

"В этот момент подошла охрана и попросила внести необходимую сумму. Начался конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки один из отдыхающих достал нож и ранил охранника в руку. У мужчины резаная рана левой руки", – уточнили в СМИ.

Один из нападавших "Информатор"

Второй нападавший "Информатор"

Также одна из посетительниц кафе обвинила нападавших в краже ее телефона. По словам женщины, в какой-то момент она заметила пропажу мобильного, а потом он оказался у одного из этих мужчин.

Нападавший "Информатор"

Пострадавший охранник "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, 20 июня в Киеве в ресторане "Каспий" произошел конфликт, который перерос в массовую драку со стрельбой и ножами. Нескольких посетителей забрызгали газовым баллончиком, а одному мужчине выстрелили в ногу.

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