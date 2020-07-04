В центре Киева произошли вооруженные разборки 'стенка на стенку': есть пострадавшие. Видео 18+

В субботу, 4 июля, в центре Киеве около развлекательного комплекса "Арена" произошла массовая драка со стрельбой.

Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", в результате происшествия на Бессарабский площади есть пострадавшие.

"Просто толпа молодых людей, которые дрались между собой. Есть пострадавшие. Сама суть конфликта неизвестна", – говорится в сообщении.

Массовая драка в Киеве

На опубликованных кадрах видно, как толпы молодых людей пошли друг на друга стеной. По сообщению КО, произошла стрельба, но кто был стрелком пока неизвестно.

На месте ЧП работала полиция, причины происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в сторону компании прохожих. В результате пострадавший получил огнестрельное ранение ноги и грудной клетки.