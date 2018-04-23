В центре Киева обокрали иностранного топ-дипломата

В Киеве жертвой преступников стал иностранный дипломат.
Речь идет о Чрезвычайном и Полномочном после Республики Кипр в Украине, сообщил источник "Обозревателя".
Преступление произошло, когда иностранец находился в помещении фитнес-клуба, расположенного в Печерском районе.
Подойдя к своему шкафчику-раздевалке, посол обнаружил, что у него пропал кошелек, в котором была крупная сумма в гривнях.
Ранее "Обозреватель" сообщал, что в Шевченковском районе Киева воры обчистили жилье сотрудника посольства Швеции в Украине.
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.