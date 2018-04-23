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В центре Киева обокрали иностранного топ-дипломата

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В Киеве жертвой преступников стал иностранный дипломат.

Речь идет о Чрезвычайном и Полномочном после Республики Кипр в Украине, сообщил источник "Обозревателя".

Преступление произошло, когда иностранец находился в помещении фитнес-клуба, расположенного в Печерском районе.

Подойдя к своему шкафчику-раздевалке, посол обнаружил, что у него пропал кошелек, в котором была крупная сумма в гривнях.

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Ранее "Обозреватель" сообщал, что в Шевченковском районе Киева воры обчистили жилье сотрудника посольства Швеции в Украине.

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