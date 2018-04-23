В центре Киева обокрали иностранного топ-дипломата

В Киеве жертвой преступников стал иностранный дипломат.

Речь идет о Чрезвычайном и Полномочном после Республики Кипр в Украине, сообщил источник "Обозревателя".

Преступление произошло, когда иностранец находился в помещении фитнес-клуба, расположенного в Печерском районе.

Подойдя к своему шкафчику-раздевалке, посол обнаружил, что у него пропал кошелек, в котором была крупная сумма в гривнях.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в Шевченковском районе Киева воры обчистили жилье сотрудника посольства Швеции в Украине.