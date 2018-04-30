В центре Киева избили Мустафу Найема, он в больнице: все подробности

В понедельник, 30 апреля, в центре Киева возле Бессарабского рынка избили народного депутата Мустафу Найема.

Найем не пропустил "Мерседес" G-Wagen, водитель которого вышел и ударил нардепа, пишет "Цензор".

Отмечается, что позже подъехала еще одна машина, "БМВ", водитель которой также нанес удары Найему.

По словам свидетелей, оба водителя кавказского типа внешности скрылись с места инцидента.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, участников конфликта задержали после введенного в городе плана-перехват, и привезли на место события. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал данные нападавших.

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По данным СМИ, народный депутат не хотел нарушать ПДР, именно потому не пропустил водителя "Мерседеса", который собирался поехать на запрещающий знак, из-за чего и начался конфликт.

В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема pic.twitter.com/4IfNtO62xn — Вася Барабаненко (@baraban040867) 30 апреля 2018 г.

По данным "Информатор", пострадавшему народному избраннику понадобилась помощь медиков, он жаловался на травму челюсти.

По неподтвержденной информации СМИ участники конфликта, ударившие Найема — граждане Российской Федерации. Нардеп попросил пройти тест-драгер, который показал нули.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Позже сам Мустафа Найем описал ситуацию.

"Кубик" на перекрёстке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать. Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал "Обозреватель", в Виннице полицейские избили водителя за замечание.