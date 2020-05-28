В Национальный центр Александра Довженко в Киеве в четверг, 28 мая, пришли правоохранители с обысками.

Такое заявление сделал директор центра Иван Козленко на своей странице в Facebook, назвав вероятную причину ситуации (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"У нас обыск полиции и СБУ. Извлекают документы", – написал Козленко.

В Центр Довженко в Киеве пришли с обысками Facebook/Иван Козленко

"С сегодняшним нашим заявлением это не связано. Расследуют уголовное дело по акту ревизии ГАСУ (Государственной аудиторской службы. – Ред.)", – добавил он.

Так, в этот же день Козленко опубликовал заявление о наступлении состояния неплатежеспособности центра. Также он написал, что по собственной инициативе разрывает контракт с Министерством культуры с 4 июня.

"Неплатежеспособность предприятия – следствие безответственной позиции Министерства в части обеспечения финансирования Национального центра Александра Довженко, предусмотренного Постановлением КМУ от 16 ноября 2001 г. №1557. Финансирование центра, осуществляется по бюджетной программе 3806030 "Государственная поддержка кинематографии", с начала 2020 года так и не началось. Задолженность государственного бюджета перед центром по заработной плате составляет более 2,0 млн. грн. Центр имеет также более 1,0 млн. грн. невыполненных кредитных обязательств по подписанным договорам. при отсутствии оборотных средств Центр больше не имеет возможности платить предусмотренные законом налоги и сборы за 1 квартал 2020 года ", – написал он.

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