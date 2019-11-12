В супермаркете Киева посетители до полусмерти избили охранника: фото и видео зверского побоища

В супермаркете "Фуршет" в Киеве группа посетителей жестоко избила охранника. Побоище снимали на мобильный телефон. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Инцидент произошел в ночь на 10 ноября по ул. Ярославская, 56-а в Подольском районе.

Как рассказал нашим журналистам заместитель директора магазина Андрей, около четырех часов в помещение зашли четверо парней и девушка.

"Один из молодых людей начал задевать охранника, сказал, что тот спит на рабочем месте. Практически тут же мужчину начали избивать. При этом девушка снимала все на мобильный телефон", – отметил он.

В супермаркете посетители жестоко избили охранника Скриншот: ТСН

По словам представителя "Фуршет", на помощь охраннику бросился ночной кассир и девушка-администратор, которые начали оттаскивать нападавших.

"Думаю, молодые люди хотели почувствовать себя героями. Они ничего не украли и не собирались этого делать. Просто избивали беззащитного охранника. При этом они были в состоянии алкогольного опьянения", – уточнил замдиректора магазина.

В супермаркете посетители жестоко избили охранника Скриншот: ТСН

В супермаркете посетители жестоко избили охранника Скриншот: ТСН

По данным OBOZREVATEL, у 30-летнего пострадавшего в итоге диагностировали разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение. Его состояние остается тяжелым.

Если будет доказано, что охранник получил тяжкие телесные повреждения, нападавшим может грозить лишение свободы.

Представитель "Фуршет" уточнил нам, что полиция уже установила личности всех нападавших.

Побоище произошло в "Фуршете" на ул. Ярославской Google. Maps

Побоище произошло в "Фуршете" на ул. Ярославской Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в супермаркете Billa в Киеве произошел конфликт между покупательницей и охраной магазина, который закончился вызовом "скорой" и полиции.

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