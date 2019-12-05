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5 декабря • обновлено в 21:05
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В школе Киева жестоко избили ребенка: он в политравме

1.7т
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В школе Киева жестоко избили 13-летнего ученика. Парень получил серьезные травмы и был доставлен в отделение политравмы "Охматдета".

Инцидент произошел в одном из учебных заведений по улице Николая Закревского в Деснянском районе, сообщили источники OBOZREVATEL.

В результате драки у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также травму грудной клетки, множественные ушибы и ссадины.

Избили ребенка (иллюстрация)

Избили ребенка (иллюстрация)

zachem.com.ua

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В школе, где случилось ЧП, нашим журналистам отказались прокомментировать обстоятельства происшествия и посоветовали обратиться к родителям пострадавшего, а также медикам.

Инцидент произошел в одной из школ на ул. Закревского

Инцидент произошел в одной из школ на ул. Закревского

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из киевских школ микрорайона "Троещина" школьник бросил учебную гранату в классе, потому что ему стало скучно.

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Темы
Эксклюзив Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
конфликт в школе
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