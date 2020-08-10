В полиции рассказали, что стало причиной убийства 12-летней девочки на Киевщине

Глава ГУНП в Киевской области Андрей Небытов рассказал, что убийству 12-летней Софии Недобой в городе Яготин предшествовал конфликт на почве сексуальных домогательств со стороны подозреваемого.

Об этом Небытов написал на своей странице в Facebook. По его словам, отец девочки обратился к правоохоранителям по поводу исчезновении утром 10 августа. Тот рассказал, что позволил ребенку гулять до 3 часов ночи, но утром дочь не вернулась (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Небытов написал, что тогда начались поиски. Так, правоохранители вышли на 15-летнего местного жителя, который последним видел несовершеннолетнюю.

"Парень сначала придумывал истории, пытался убедить полицейских, что девушка ночью поехала на маршрутке в другой город, но впоследствии показал, где оставил бездыханное тело. Конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня, он, получив отказ, задушил девочку ее же ремнем", – пояснил глава полиции Киевщины.

В то же время, по данным источника OBOZREVATEL, предварительно, парень не насиловал девочку.

Тело убитой на Киевщине Софии Недобой Facebook/Андрей Небытов

Также правоохранитель отметил, что трагедию можно было предупредить, ведь несовершеннолетним не следует гулять до 3 часов ночи.

"Этого папу ювенальные полицейские привлекут к административной ответственности, предусмотренной Законом, но это не вернет жизнь маленькой девочки и не исправит судьбу этого парня, который, скорее всего, не меньше десятка лет проведет за решеткой", – отметил Небытов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине 10 августа нашли мертвой 12-летнюю Софию Недобой, которая днем ранее исчезла в городе Яготин, а также задержали 15-летнего подозреваемого в ее убийстве.