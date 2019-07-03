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В парке Киева нашли повешенного мужчину: первые детали

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В Киеве, в парке на берегу реки, обнаружили тело повешенного мужчины. Его нашла случайная прохожая во время прогулки.

По предварительным данным, погибший совершил суицид, пишет "Информатор". Личность мужчины неизвестна, поскольку при нем не было документов (фото 18+).

Уточняется, что речь идет о парке в Подольськом районе. Тело висело на дереве посреди зеленой зоны набережной. По информации правохранителей, следов насилия на погибшем не нашли.

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Погибший

Погибший

Информатор

Ранее в киевском парке нашли еще одного повешенного человека. Студент покончил жизнь самоубийством в зеленой зоне на ВДНХ.

Как писал OBOZREVATEL, под Киевом совершил суицид учитель, которого подозревали в растлении пяти детей. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой утверждает, что его оклеветали.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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