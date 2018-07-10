В метро Киева полиция избила пассажира: опубликовано видео с места ЧП

В Киеве на одной из станций метрополитена сотрудник полиции избил неизвестного мужчину.

Правоохранитель наносил ему удары дубинкой в то время, как он лежал на полу. Соответствующее видео опубликовали в Telegram "Киев Live" (чтобы посмотреть запись, доскрольте до конца страницы).

"Станция метро "Контрактовая". Сотрудник полиции побил парня за то, что он пересек желтую линию", ― отметили в соцсети.

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Отметим однако, что на опубликованной видеозаписи не видно, на самом ли деле причиной избиения стало пересечение запрещенной линии.

Кроме того, на записи зафиксировано, как пассажир несколько раз пытается ударить правоохранителя ногами.

OBOZREVATEL связался с представителями КП "Киевский метрополитен" для выяснения обстоятельств инцидента и ждет официального комментария.

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