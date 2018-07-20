В киевском ТЦ средь бела дня женщина порезала себе вены

В Киеве в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza 20 июля женщина порезала себе вены.

Как сообщает "Информатор", по предварительной информации, охранники гипермаркета "Ашан" заподозрили ее мужа в краже.

Один из продавцов утверждает, что мужчина украл рюкзак за 500 гривен.

"Женщина, которая была с задержанным, начала кричать, чтобы ее мужа выпустили, иначе она порежет себя. После этого она ножом сильно порезала себе руку", - говорится в сообщении.

Новости В Киеве произошла стрельба

"Киев оперативный" на странице в Facebook уточнил, что нож женщина взяла из гипермаркета.

Охрана задержала 40-летнюю пострадавшую до приезда правоохранителей и медиков. Затем скорая увезла ее. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля в Киеве возле метро подрезали парня.