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В Киеве жестоко зарезали 18-летнюю девушку. Фото и видео с места

2.5т Читать материал на украинском

В Голосеевском районе Киева убили 18-летнюю девушку. Ее тело нашли в квартире по улице Ломоносова.

Об этом сообщает "Информатор". Искать девушку начал ее отец из-за того что та перестала выходить на связь с 12:00 23 июля.

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Мужчина попросил своего товарища заехать в квартиру, в которой проживала его дочь. Подойдя к двери, он увидел открытую дверь и следы крови. Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили тело девушки на полу в луже крови. На ней лежал нож.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

В Киеве жестоко зарезали 18-летнюю девушку

В Киеве жестоко зарезали 18-летнюю девушку

Информатор

В Киеве жестоко зарезали 18-летнюю девушку

В Киеве жестоко зарезали 18-летнюю девушку

Информатор

В Киеве жестоко зарезали 18-летнюю девушку

В Киеве жестоко зарезали 18-летнюю девушку

Информатор

В Киеве жестоко зарезали 18-летнюю девушку

В Киеве жестоко зарезали 18-летнюю девушку

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине мужчине посреди улицы перерезали горло. Погибший оказался журналистом.

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