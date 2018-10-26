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/Криминал

''Последнее предупреждение'': в Киеве жестоко избили соратника Ляшко

8.2тЧитать материал на украинском

В Киеве неизвестные избили руководителя молодежного крыла Радикальной партии Игоря Белова.

Как сообщил в Facebook народный депутат от фракции РПЛ Дмитрий Линько, его соратник получил сотрясение мозга, а также переломы носа и челюсти.

"Нападавшие ждали в подъезде дома, где проживает Игорь. После нападения воскликнули "Последнее предупреждение", - рассказал он.

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''Последнее предупреждение'': в Киеве жестоко избили соратника Ляшко
''Последнее предупреждение'': в Киеве жестоко избили соратника Ляшко

Линько допустил, что заказчиками покушения являются "одни из тех, кто стал "жертвой" акций протеста, которые проводила молодежка РПЛ, обличая нечистых на руку чиновников".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве напали на приемную известного нардепа.

Место
УкраинаКиев
Объект
Радикальная партия
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Комот Киш
Комот Киш
Невероятных усилий стоит мне,недумать о том,каким образом олэжка ляшко,"принимал"его в свою партию....
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Рука Кремля
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
Dmitryk Aleksandr, Без ноги тоже не обошлось))))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Dmitryk Aleksandr,лишь бы, что-то ляпнуть.
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