''Последнее предупреждение'': в Киеве жестоко избили соратника Ляшко

В Киеве неизвестные избили руководителя молодежного крыла Радикальной партии Игоря Белова.

Как сообщил в Facebook народный депутат от фракции РПЛ Дмитрий Линько, его соратник получил сотрясение мозга, а также переломы носа и челюсти.

"Нападавшие ждали в подъезде дома, где проживает Игорь. После нападения воскликнули "Последнее предупреждение", - рассказал он.

Линько допустил, что заказчиками покушения являются "одни из тех, кто стал "жертвой" акций протеста, которые проводила молодежка РПЛ, обличая нечистых на руку чиновников".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве напали на приемную известного нардепа.