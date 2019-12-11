В Киеве 10 декабря депутата Верховной Рады АР Крым VI созыва, действующего "депутата Госдумы РФ от Крымского региона" Светлану Савченко приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену.

Соответствующий заочный приговор вынес Святошинский районный суд города, написала пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Прокуратура полуострова доказала вину депутата в совершении действий, направленных на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно – предоставлении иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Поэтому женщину засудили за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины.

В Киеве засудили депутата Госдумы за аннексию Крыма

Савченко участвовала в заседаниях Верховной Рады АР Крым, на которых приняли постановление "О независимости Крыма" (согласно ему, создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым") и "О правопреемстве Республики Крым". Позже такие действия привели к оккупации полуострова.

Также женщина приняла участие во внеочередном заседании незаконно созданного органа "Государственный Совет Республики Крым". Она проголосовала на заседании, где приняли так называемую "Конституцию Республики Крым", согласно которой "Республика Крым стала неотъемлемой частью территории Российской Федерации".

В комментарии РИА сама Савченко нагло назвала приговор "идиотским решением".

"Я горжусь тем, что участвовала в исторических решениях, которые привели Крым к возвращению на свою историческую родину – в Россию. Когда режим находится в агонии, он принимает абсолютно идиотские решения, лишенные всякого здравого смысла. Это одно из таких решений", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время акции "Варта на Банковой" 9 декабря заметили предательницу Украины, которая сотрудничала с российскими пропагандистами. Женщину передали полицейским, однако они якобы никак не отреагировали на это и отпустили коллаборационистку.

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