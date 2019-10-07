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7 октября • обновлено в 15:42
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В Киеве "заминировали" известный ТРЦ: объявлено срочную эвакуацию

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В Киеве неизвестные заявили о "заминировании" в ТРЦ "Проспект" возле станции метро "Черниговская".

Об этом сообщила пресс-офицер Деснянского района полиции Киева Наталья Федоровская, написала ТСН со ссылкой на УНИАН.

"Анонимное сообщение о заминировании ТРЦ" Проспект "на улице Гната Хоткевича правоохранители получили в 13.11", – сказала она.

В Киеве "заминировали" известный ТРЦ

В Киеве "заминировали" известный ТРЦ

В заведении начали проводить эвакуацию посетителей и работников, а также осмотр внутренней и прилегающей территории.

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На месте работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 19 сентября, полиция Киева получила анонимное сообщение о "заминировании" всех мостов, родильных домов и ТРЦ в столице. На следующий день, 20 сентября, в Киеве неизвестный сообщил о бомбах в жилых домах, медицинских учреждениях, детских садах, торговых центрах, посольстве США и на мостах.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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филипп филипыч
филипп филипыч
именинник виноват. щас активисты объяснят как)
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