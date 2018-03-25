В Киеве задержали серийного домушника: опубликованы фото взлома

В Киеве правоохранители задержали мужчину по подозрению в семи квартирных кражах.

Как сообщила пресс-служба полиции, в дежурную часть Подольского управления обратилась женщина. Она заявила, что из ее квартиры пропали вещи.

По словам начальника управления Владислава Ищенко, злоумышленник с помощью инструментов повредил замки входных дверей квартиры и забрал технику, золотые и серебряные украшения.

"Мы провели ряд мероприятий и выяснили, что к краже причастен 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Оперативники установили его местонахождение и задержали. Во время допроса фигурант признался в совершении семи аналогичных правонарушений", - добавил он.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному объявили уведомление о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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