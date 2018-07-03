Обстрелял суд и скрылся с "боевой подругой": в Киеве попался опасный преступник

В Киеве задержали Виталия Суржана, который сбежал прямо из зала Мироновского суда (Полтавская область).

Следствие установило, что в подготовке побега преступнику помогали его подруга и конвоир. Об этом сообщили на странице МВД Украины в Facebook.

Суржана и его соучастников задержали и поместили под стражу.

facebook.com/mvs.gov.ua

facebook.com/mvs.gov.ua

Полиция разыскивала беглеца с 27 июня, а оперативный план был введен по всей Полтавской области. Отмечается, что Суржана подозревают в бандитизме, разбое, угоне авто и незаконном обращении с оружием.

Как пишет издание "Полтава 365", он сбежал во время перерыва в судебном заседании. Сообщница Суржана тайно передала ему пистолет, которым он начал угрожать конвоиру, сделав несколько выстрелов в воздух. Судебная охрана отпустила мужчину, и он скрылся вместе со своей подругой на заранее подготовленном автомобиле.

Подозреваемого задержали еще в 2016 году. Тогда ему предъявили обвинения в нападении на валютчика в г. Александрия. Кроме того, правоохранители считали Суржана главарем банды, состоявшей из ранее судимых жителей Луганской области, пишет "Эспрессо".

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве из-под стражи сбежал крупный брачный аферист.