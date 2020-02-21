В Киеве полицейские задержали мужчину, который поджег авто "герою парковки". Сам инцидент произошел на улице Пироговский путь.

К правоохранителям обратился владелец машины. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На месте спасатели потушили огонь, а правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 55-летний ранее не судимый местный житель, уроженец Сумской области.

В Киеве задержали мужчину, который поджег авто "герою парковки" Полиция Киева

Полицейским мужчина объяснил, что ему не понравилось место, которое владелец машины выбрал для парковки, а именно прилегающую к его дому территорию. Тогда он взял канистру с горючим, облил авто и поджег его.

Во время обыска по месту жительства мужчины было обнаружено и изъято четыре канистры с легковоспламеняющимся веществом. Вещественные доказательства направили на экспертизу. Самого мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 170 тысяч гривен. Мужчине грозит до десяти лет заключения.

В Киеве задержали мужчину, который поджег авто "герою парковки"

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