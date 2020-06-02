В Киеве забили насмерть 80-летнего мужчину, который разыскивался за убийство

В Больнице скорой медицинской помощи в Киеве от многочисленных травм скончался 80-летний мужчина, ранее объявленный в розыск.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, мужчина 30 мая поступил в БСМП в тяжелом состоянии. Его прооперировали, однако спасти пациента не удалось – вечером 1 июня он умер.

Мужчину привезли в БСМП из психоневрологического интерната Коллаж

Как рассказали врачи, мужчину привезли из Пуща-Водицкого психоневрологического интерната, который находится в Оболонском районе Киева.

Этот интернат является стационарным социально-медицинским учреждением, предназначенным для постоянного проживания лиц мужского пола с психоневрологическими заболеваниями, нуждающихся в постороннем уходе и медицинском обслуживании.

Пуща-Водицкий психоневрологический интернат Карты Google

По информации медиков, 80-летнего мужчину жестоко избили другие жители интерната.

"Скорая помощь" привезла его уже без сознания – больной был в тяжелом состоянии. Как нам сообщили, его избили пациенты. Жестоко избили, до разрывов внутренних органов. У нас его сразу прооперировали, но через сутки пациент скончался в отделении реанимации", – рассказали OBOZREVATEL медики.

В интернате по состоянию на вечер 2 июня не отвечает ни один номер телефона.

Больница скорой медицинской помощи bsmp.kiev.ua

Как утверждают источники OBOZREVATEL, в прошлом году мужчина разыскивался Оболонским райуправлением полиции за совершение умышленного убийства – однако с розыска был снят 12 декабря 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве двое военнослужащих убили мужчину, чтобы расплатиться с долгами.

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