В Киеве взорвали авто бизнесмена: момент попал на видео

Момент взрыва Mercedes на Житомирской трассе в Киеве попал на видео.

Запись опубликована в Facebook на странице "Киев оперативный" вечером в среду, 6 ноября.

В результате ЧП погиб один человек, еще двое ранены. Автомобиль принадлежал бизнесмену Игорю Сало.

По предварительной информации, с Mercedes бизнесмена сравнялся мотоциклист и положил на крышу авто взрывное устройство.

Как писал OBOZREVATEL, 22 октября в центре Киева прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. Одним из погибших оказался участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей").

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