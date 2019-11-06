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7 ноября • обновлено в 01:40
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/ Криминал

В Киеве взорвали авто бизнесмена: момент попал на видео

1.3т Читать материал на украинском

Момент взрыва Mercedes на Житомирской трассе в Киеве попал на видео.

Запись опубликована в Facebook на странице "Киев оперативный" вечером в среду, 6 ноября.

В результате ЧП погиб один человек, еще двое ранены. Автомобиль принадлежал бизнесмену Игорю Сало.

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По предварительной информации, с Mercedes бизнесмена сравнялся мотоциклист и положил на крышу авто взрывное устройство.

Как писал OBOZREVATEL, 22 октября в центре Киева прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. Одним из погибших оказался участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей").

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Темы
Покушение на Сало в Киеве Взрывы в Киеве
Место
Украина Киев
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мерс бронированный а честные люди в бронеавто не ездят)
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