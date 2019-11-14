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14 ноября • обновлено в 14:05
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В Киеве вынесли первый приговор за домашнее насилие

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В Киеве впервые вынесли приговор за домашнее насилие. Мужчину, который систематически издевался над женой, приговорили к трем месяцам ареста.

Киевская местная прокуратура №5 поддержала государственное обвинение в уголовном производстве в отношении 33-летнего местного жителя, который совершал психологическое и физическое насилие в семье (ст.126-1 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook.

Мужчина систематически оскорблял нецензурными высказываниями жену, запугивал, унижал ее и угрожал женщине физической расправой. Все это происходило в однокомнатной квартире в присутствии детей.

В Киеве вынесли первый приговор за домашнее насилие

В Киеве вынесли первый приговор за домашнее насилие

Судебно-юридическая газета

С января по октябрь он уже девять раз привлекался к административной ответственности за домашнее насилие (ст.173-2 КУоАП). Впрочем, это не повлияло на подозреваемого и не изменило его поведение в отношении жены.

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По результатам судебного рассмотрения Оболонским районным судом г. Киева мужчину приговорено к трем месяцам ареста и взято под стражу в зале суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Вознесенск Николаевской области 56-летнего мужчину арестовали на месяц за домашнее насилие над собственной матерью. Это случилось впервые в Украине.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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