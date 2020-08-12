В Киеве вспыхнул серьезный пожар в жилом доме: видео со столпами дыма

В Киеве вспыхнул серьезный пожар в жилом доме.

В Киеве в среду, 12 августа, вспыхнул серьезный пожар в квартире жилого дома.

ЧП произошло на улице Курнатовского. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Горит квартира на последнем этаже. На месте работают бойцы ГСЧС. О пострадавших не известно", – говорится в посте.

На видео, опубликованном в сети, видно, как из окон квартиры вырываются столбы черного густого дыма, а на лестнице уже поднимаются спасатели.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева во вторник, 11 августа, вспыхнул масштабный пожар в жилом доме. В результате погибла женщина, а мужчину было госпитализировано.