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3 февраля • обновлено в 16:10
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/ Криминал

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в электричке. Фото

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В Киеве 3 февраля вспыхнул пожар в одном из вагонов электропоезда, который стоял в депо.

ЧП произошло на улице Качалова в Святошинском районе города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Чтобы ликвидировать возгорание, на место направили спасателей из ближайших частей. Перед тушением вагон обесточили.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в электричке

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в электричке

ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Сначала огонь локализировали, а потом и ликвидировали. Выяснилось, что возгорание произошло в туалете промежуточного вагона. Пожар повредил туалет, тамбур и частично салон вагона, но сидения остались нетронутыми.

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Во время пожара никто не пострадал. Информации о причине возгорания пока нету.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в электричке

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в электричке

ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в субботу, 1 февраля, произошел пожар в доме на Голосеевском проспекте, где два года назад случился масштабный взрыв.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Горелов Сергей
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