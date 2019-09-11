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11 сентября • обновлено в 13:24
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В Киеве вспыхнул известный рынок: видео и фото черного столба дыма

4.8т Читать материал на украинском

В Деснянском районе Киева в среду, 11 сентября, вспыхнул мощный пожар на рынке "Юность".

Об этом сообщили очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook. На место выехали спасатели (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Прямо сейчас что-то пылает на рынке "Юность". Надеемся, что все пройдет без пострадавших. На место уже выехали спасатели", – говорится в посте.

В Киеве вспыхнул известный рынок

В Киеве вспыхнул известный рынок

"Киев Оперативный"

Как позже написал "Информатор", загорелась одна из точек в торговом павильоне.

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Спасатели помешали распространению огня на весь павильон, а спустя полчаса пожар потушили. Пострадала продавщица, которая надышалась угарным газом. Пока неизвестно, что именно стало причиной загорания.

На место выехали спасатели

На место выехали спасатели

"Киев Оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 10 сентября, в Киеве вспыхнули три пожара. В частности, у станции метро "Олимпийская" загорелись гаражы: огонь распространился на соседнее 3-этажное здание и два автомобиля.

В Святошинском районе Киева вспыхнул крупный пожар в киосках на проспекте Победы, 100/1.

А в Шевченковском районе, на улице Бакинской, случилось возгорание в жилом доме. Огромный столб дыма поднимался из квартиры на одном из верхних этажей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
пожар
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