В Киеве вспыхнул известный рынок: видео и фото черного столба дыма

В Деснянском районе Киева в среду, 11 сентября, вспыхнул мощный пожар на рынке "Юность".

Об этом сообщили очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook. На место выехали спасатели (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Прямо сейчас что-то пылает на рынке "Юность". Надеемся, что все пройдет без пострадавших. На место уже выехали спасатели", – говорится в посте.

В Киеве вспыхнул известный рынок "Киев Оперативный"

Как позже написал "Информатор", загорелась одна из точек в торговом павильоне.

Спасатели помешали распространению огня на весь павильон, а спустя полчаса пожар потушили. Пострадала продавщица, которая надышалась угарным газом. Пока неизвестно, что именно стало причиной загорания.

На место выехали спасатели "Киев Оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 10 сентября, в Киеве вспыхнули три пожара. В частности, у станции метро "Олимпийская" загорелись гаражы: огонь распространился на соседнее 3-этажное здание и два автомобиля.

В Святошинском районе Киева вспыхнул крупный пожар в киосках на проспекте Победы, 100/1.

А в Шевченковском районе, на улице Бакинской, случилось возгорание в жилом доме. Огромный столб дыма поднимался из квартиры на одном из верхних этажей.

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