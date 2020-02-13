В Киеве врачей обвинили в халатности из-за смерти: в КГГА дали объяснения

В Центральной поликлинике Голосеевского района Киева 13 февраля умер мужчина. Свидетели обвинили медиков заведения в том, что они не смогли оказать ему помощь, а скорую – в том, что и ехала очень долго. Впрочем, в КГГА опровергли эту информацию.

Так, возмущенный пост с жалобами на врачей опубликовала журналистка и очевидец Елена Кагал на своей странице в Facebook, написало издание "Главком". В то же время представители Департамента здравоохранения КГГА в комментарии OBOZREVATEL заявили о том, что мужчине сразу оказали помощь.

По словам Кагал, в очереди в поликлинике человеку стало плохо. Мужчина за минуту начал "синеть".

"На весь этаж, где сидят кардиологи, не нашлось ни одного врача, который мог бы оказать первую помощь. Не нашлось и во всем 11-этажном здании. За врачами первой помощи в аптеки бежали люди из очереди. Скорую ждали 30 минут... Врачи поликлиники не могли ничего сделать. Как они говорили, просто было нечем. Мужчину не спасли. Скорая лишь констатировала смерть", – написала она.

В Киеве врачей обвинили в халатности из-за смерти. Иллюстрация

В то же время представители Департамента здравоохранения КГГА в комментарииOBOZREVATEL подтвердили, что в поликлинике умер 48-летний мужчина. Впрочем, они заверили, что необходимая медицинская помощь была оказана вовремя.

"Скорая приехала в поликлинику Голосеевского района ровно через 10 минут. Вызов был зафиксирован в 8:47, а в 8:57 врачи скорой начали реанимационные мероприятия. Так, была проведена дефибрилляция сердца – несколько разрядов. Но, к сожалению, сердце запустить не удалось", – объяснили представители Департамента.

Они добавили, что врачи поликлиники еще до приезда скорой начали реанимационные мероприятия, введя необходимые препараты для поддержания сердечной деятельности. Также было сделано непрямой массаж сердца.

Скриншот поста о поликлинике в Киеве Главком

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве поликлиника №1 (Шевченковский район) попала в громкий скандал. Ее сотрудников обвинили в том, что они не оказали помощь мужчине, которому стало плохо прямо у дверей заведения, а только вызвали медиков скорой помощи, которые работают в соседнем здании.

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