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30 сентября • обновлено в 19:20
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/ Криминал

В Киеве возле ж/д путей нашли труп с военным билетом

10.1т Читать материал на украинском

В Киеве, рядом с железнодорожными путями между станцией метро "Берестейская" и парком "Нивки", в ночь на 30 сентября нашли тело 28-летнего парня.

Труп заметили машинисты около 00:00, написали в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Личность удалось установить сразу – у парня был военный билет. Вероятно, юноша упал или спрыгнул с путепровода на проспекте Победы.

В Киеве нашли тело 28-летнего парня

В Киеве нашли тело 28-летнего парня

"Киев Оперативный"

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У него был военный билет

У него был военный билет

"Киев Оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале пассажиры обнаружили труп мужчины. Он сидел на парапете подземного перехода возле одной из платформ. Позже, 29 июля, в столице на железнодорожной станции "Сырец", поезд сбил мужчину, который шел по рельсам. От полученных травм он скончался на месте.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
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Украина Киев
Тег
смерть
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