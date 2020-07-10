В Киеве возле вокзала мужчине перерезали горло и сбросили с обрыва
Полиция задержала подозреваемых в убийстве мужчины у вокзала.
На территории Центрального железнодорожного вокзала жестоко убили 38-летнего мужчину.
Тело было обнаружено с перерезанным горлом возле Ж/Д путей, пишут "Факты".
По подозрению в преступлении задержаны двое мужчин – 29-летнего жителя Херсонской области и 18-летнего жителя Одессы.
Тело мужчины нашли возле железнодорожных путей. Кадр видео "Надзвичайних новин"
Отмечается, что изначально они избили его руками и ногами, а когда мужчина потерял сознание, занесли в туалет и в нем сбросили в обрыв, чтобы сымитировать несчастных случай.
Местные жители узнали в убитом своего соседа – 38-летнего Евгения. Накануне его видели в подозрительной компании возле станции метро, на утро следующего дня было обнаружено его тело.
Обоим подозреваемым грозит пожизненное заключение.
Как сообщал OBOZREVATEL, прокуратура завершила расследование убийства двух девушек в Киеве.