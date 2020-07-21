В Киеве возле метро прогремел взрыв, а известный ТРЦ "заминировали". Фото и видео
В Киеве возле метро нашли "подозрительный" чемодан.
В Киеве, рядом со станцией метро "Минская", нашли "подозрительный" чемодан, а потом там произошел взрыв. Также сообщается о "заминировании" ТРЦ Ocean Plaza.
Оба инцидента случились во вторник, 21 июля. О первом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В Киеве возле метро нашли "подозрительный" чемодан
В Киеве возле метро нашли "подозрительный" чемодан
В Киеве возле метро нашли "подозрительный" чемодан
В сети уточнили, что людей, которые были рядом со станцией метро, эвакуировали. Журналисту OBOZREVATEL удалось сделать несколько фото с места событий. Он рассказал, что уже прибыли правоохранители, спасатели и медики. Часть территории было перекрыто.
В Киеве возле метро нашли "подозрительный" чемодан
В Киеве возле метро нашли "подозрительный" чемодан
В Киеве возле метро нашли "подозрительный" чемодан
В то же время на странице "Х*йовый Киев" в Telegram написали, что началась эвакуация людей из ТРЦ Ocean Plaza, ведь поступил звонок о "заминировании".
В Киеве возле метро нашли "подозрительный" чемодан
В Киеве возле метро нашли "подозрительный" чемодан
Пост в сети
Пост в сети
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля поступили сообщения о "заминировании" помещения Киевского апелляционного суда и центрального железнодорожного вокзала.