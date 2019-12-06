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6 декабря • обновлено в 12:18
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/ Криминал

Угрожала убить врачей: в Киеве возле метро нашли окровавленную девушку

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В Киеве возле станции метро "Оболонь", на остановке общественного транспорта, 6 декабря заметили окровавленную девушку с ножом в руке.

Когда на место приехали медики, она обещала воткнуть нож себе в сердце, а также убить врачей. Об этом написало издание "Информатор".

А по прибытии полицейских, чем уже лежал рядом с пострадавшей. Патрульные начали говорить с девушкой, и та рассказала, что изрезала себя сама. Она утверждала, что пыталась таким образом покончить жизнь самоубийством.

В Киеве возле метро нашли окровавленную девушку

В Киеве возле метро нашли окровавленную девушку

Информатор

Новости
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Позже медики оказали первую помощь пострадавшей и госпитализировали ее в больницу. Предварительно, у нее обнаружили резаную рану руки и колотые раны в районе сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Каменском Днепропетровской области в заброшенном здании патрульная полиция обнаружила несовершеннолетнюю без сознания и в крови. Девочка пыталась покончить жизнь самоубийством.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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