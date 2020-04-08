В Киеве в среду вечером, 8 апреля, в частный дом ворвались четверо вооруженных людей, связали жителей и забрали деньги.

Инцидент произошел в Лазурном переулке (Голосеевский район). Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Жена заявителя открыла входную дверь для того, чтобы выпустить собаку, и в это время в дом ворвались четверо человек. При себе имели пистолеты, похожие на Макарова. Заявителя, жену и их дочь завели в одну из комнат и связали. После этого заставили сказать пароль от сейфа и забрали большую сумму , – говорится в сообщении.

В Киеве вооруженная банда напала на дом Киев оперативный

Правоохранители начали розыск подозреваемых.

Как сообщал OBOZREVATEL, неизвестные 8 апреля заявили о заминировании корпуса Александровской клинической больницы Киева, где находятся больные коронавирусом COVID-19.

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