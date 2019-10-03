В Киеве водитель устроил "гонки" с полицейскими: видео задержания

В Киеве в среду вечером, 2 октября, водитель авто BMW X5 на Соломенке столкнулся с другой машиной, а затем на большой скорости начал скрываться от полицейских.

Правоохранители догнали его уже у "Житомирского КП", написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Довольно тихий и спокойный вечер среды прервали сирены и приказ "остановить авто" в громкоговоритель. А началась погоня за неадекватным водителем BMW X5 (AA9550TX) еще на Соломенке, где он столкнулся с другим автомобилем и начал скрываться на большой скорости", – говорится в сообщении.

В Киеве водитель устроил "гонки" с полицейскими Киев Оперативный

В преследовании одновременно участвовало девять автомобилей патрульной полиции из разных районов Киева.

"Ну, и как результат – отказ от прохождения теста на состояние опьянения (что автоматически равно тому, что водитель признал себя пьяным)", – добавили в посте.

Позже в сети опубликовали фото "гонщика".

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Борисполь Киевской области патрульные полицейские поймали 21-летнего вооруженного пистолетом водителя-гонщика, который ехал без документов и превышал скорость.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!