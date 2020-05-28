В Киеве водитель избил велосипедиста, помешавшего проехать по тротуару. Фото

В Киеве водитель внедорожника Volkswagen избил велосипедиста за то, что последний не дал ему проехать по тротуару.
Об этом в Facebook рассказал сам пострадавший Виталий Павлюк. По его словам инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда.
Виталий Павлюк
Facebook Виталий Павлюк
"Только что меня избил автомобилист, которому я не дал проехать по тротуару по проспекту Героев Сталинграда. Со мной ничего серьезного, буду жить", – написал парень, опубликовав фото с окровавленным лицом.
Павлюк добавил, что не ехал по тротуару, а спешился и шел пешком, и тогда увидел, как по тротуару едет автомобиль.
Отмечается, что данный факт зафиксировали в полиции Оболонского района Киева.
В Киеве водитель избил велосипедиста
Facebook Виталий Павлюк
В Киеве водитель избил велосипедиста
Facebook Виталий Павлюк
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве избили заместителя главврача Института рака, который был в АТО.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.