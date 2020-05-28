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28 мая • обновлено в 20:19
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/ Криминал

В Киеве водитель избил велосипедиста, помешавшего проехать по тротуару. Фото

5.6т
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В Киеве водитель внедорожника Volkswagen избил велосипедиста за то, что последний не дал ему проехать по тротуару.

Об этом в Facebook рассказал сам пострадавший Виталий Павлюк. По его словам инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда.

Виталий Павлюк

Виталий Павлюк

Facebook Виталий Павлюк

"Только что меня избил автомобилист, которому я не дал проехать по тротуару по проспекту Героев Сталинграда. Со мной ничего серьезного, буду жить", – написал парень, опубликовав фото с окровавленным лицом.

Павлюк добавил, что не ехал по тротуару, а спешился и шел пешком, и тогда увидел, как по тротуару едет автомобиль.

Отмечается, что данный факт зафиксировали в полиции Оболонского района Киева.

В Киеве водитель избил велосипедиста

В Киеве водитель избил велосипедиста

Facebook Виталий Павлюк

В Киеве водитель избил велосипедиста

В Киеве водитель избил велосипедиста

Facebook Виталий Павлюк

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве избили заместителя главврача Института рака, который был в АТО.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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