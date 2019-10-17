"Зарабатывают на новый iPhone": в Киеве в метро в очередной раз заметили мошенниц

В Киеве в метро в очередной раз заметили мошенницу, которая попрошайничала якобы на билет домой. В этот раз она была еще с одной девушкой.

К ним подошел мужчина и снял ситуацию на видео. Его опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На ролике слышно, как очевидец сказал мошеннице, что уже видел в сети посты о ней. На что та начала оправдывается и вместе со своей подругой быстро ушла.

В Киеве в метро в очередной раз заметили мошенниц

"Ничего не меняется – лягушки-путешественницы вновь на работе, вновь им не хватает денег на билет домой и вновь доверчивые люди помогают заработать дамам на новый iPhone", – подписали видео в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, эту девушку уже много раз замечали в Киеве. В сентябре люди в метро впервые увидели молодую мошенницу. Она также попрошайничала "на билет домой". В октябре ее снова сняли на видео.

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