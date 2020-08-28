В Киеве в лифте совершено нападение на девушку: появилось видео с подозреваемым

В Киеве в лифте совершено нападение на девушку. Иллюстрация. lviv.travel

В Киеве мужчину подозревают в нападении на молодую девушку в лифте жилого дома. Он якобы ударил ее кулаком в лицо, схватил за волосы и пытался поставить на колени.

Инцидент произошел еще 24 августа в здании на улице Жилянской, 118. Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook, опубликовав видео из коридора (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"С девушкой в лифт зашло двое мужчин. Один (который на видео стоит сзади) вышел на третьем этаже, второй – ударил ее кулаком в лицо, схватил за волосы и пытался поставить на колени", – говорится в посте.

Пострадавшая начала сопротивляться, ей удалось отбиться и сбежать. Заявление девушка написала только на следующий день после инцидента, так как была в шоке. Подозреваемого теперь разыскивают.

В Киеве мужчину подозревают в нападении на молодую девушку в лифте жилого дома Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчину заподозрили в попытке изнасилования 19-летней девушки.

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