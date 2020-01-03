Главная Новости
3 января • обновлено в 12:15
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве в лесополосе нашли мужчину, повесившегося на шнурках

1.3т
Читать материал на украинском

В Оболонском районе Киева в лесополосе прохожий обнаружил повешенного мужчину.

Труп нашли недалеко от Минского проспекта. Вызов на линию "102" поступил 2 января, написало издание "Информатор".

Петля была сделана из шнурков, а второй конец веревки был привязан к дереву. Рядом с телом были разбросаны личные вещи погибшего. На вид мужчине около 45 лет, но его личность установить не удалось.

В Киеве в лесополосе нашли мужчину, повесившегося на шнурках

В Киеве в лесополосе нашли мужчину, повесившегося на шнурках

Новости
В Киеве возле озера нашли обнаженное тело женщины

Предварительно, следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева в заброшенном здании обнаружили труп мужчины, а рядом лежала окровавленная женщина.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Утилизация ка-к-лов идёт полным ходом.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Личность установить не удалось ,а как оказалось очередной АТОшник.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги