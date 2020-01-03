В Оболонском районе Киева в лесополосе прохожий обнаружил повешенного мужчину.
Труп нашли недалеко от Минского проспекта. Вызов на линию "102" поступил 2 января, написало издание "Информатор".
Петля была сделана из шнурков, а второй конец веревки был привязан к дереву. Рядом с телом были разбросаны личные вещи погибшего. На вид мужчине около 45 лет, но его личность установить не удалось.
В Киеве в лесополосе нашли мужчину, повесившегося на шнурках
Предварительно, следов насильственной смерти на теле не обнаружили.
Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева в заброшенном здании обнаружили труп мужчины, а рядом лежала окровавленная женщина.
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