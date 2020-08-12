В Киеве убили 44-летнего мужчину: тело нашла мать. Фото и видео 18+

В Киеве задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве 44-летнего жителя столицы.

Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своем сайте. Погибшего с признаками насильственной смерти в квартире дома на улице Зодчих обнаружила его мать, она и вызвала правоохранителей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Как сообщил в.и.о. начальника полиции Киева Виктор Нечитайло, на месте правоохранители обнаружили тело киевлянина с многочисленными ножевыми ранениями грудной клетки и спины.

Тело убитого в Киеве мужчины обнаружила его мать Полиция Киева

"Мы установили, что смертельные травмы пострадавший получил во время конфликта со знакомым, с которым накануне распивал алкогольные напитки. Злоумышленником оказался житель Винницкой области, 1996 года рождения, ранее не судимый", – объяснил Нечитайло.

Подозреваемого в убийстве мужчины в Киеве задержали полиция Киева

Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Готовится сообщение о подозрении мужчине, а также ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL на Киевщине 10 августа нашли мертвой 12-летнюю Софию Недобой, которая днем ранее исчезла в городе Яготин, а также задержали 15-летнего подозреваемого в ее убийстве.