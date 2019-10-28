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28 октября • обновлено в 10:49
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В Киеве у известного заведения произошла жесткая драка со стрельбой. Видео 18+

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В Киеве в пиццерии MisterCat (Оболонский проспект, 26), а также возле нее произошла жесткая драка с выстрелами.

По словам очевидцев, один из участников инцидента был пьяным. В каком состоянии перебывали другие – неизвестно. Видео с места драки и задержания мужчин опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует нецензурная лексика).

Сначала мужчин пытались усмирить сотрудники частной охранной фирмы, потом к пиццерии прибыли и полицейские.

В Киеве у известного заведения произошла жесткая драка со стрельбой

В Киеве у известного заведения произошла жесткая драка со стрельбой

Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В понедельник, 21 октября, в селе Княжичи Броварского района на Киевщине неизвестные после ДТП обстреляли водителя легкового авто, в результате чего он был госпитализирован.

  • Пострадавшим во время стрельбы в Княжичах Киевской области оказался бизнесмен, 1973 года рождения.

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Место
Украина Киев
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