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11 декабря • обновлено в 15:27
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В Киеве топ-полицейские "крышевали" бордели: все подробности

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Служба безопасности Украины разоблачила руководителей нескольких подразделений Главного управления Национальной полиции в Киеве на "крышевании" мест разврата.

Об этом написала пресс-служба СБУ. За свои услуги подполковник и капитан ежемесячно получали от сутенеров по $2 тысячи.

Заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения взяток от владельцев мест разврата.

В Киеве топ-полицейские "крышевали" бордели

В Киеве топ-полицейские "крышевали" бордели

СБУ

Новости
За интим $100: в Киеве "накрыли" бордель с проститутками. Фото и видео

Правоохранителям удалось задокументировать несколько таких фактов. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, обоим полицейским сообщили о подозрении. В ближайшее время им выберут меры предосторожности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили целую сеть борделей, замаскированных под массажные салоны. Организатором бизнеса оказался бывший правоохранитель, которого еще в 2015 году уволили. Однако это не помешало мужчине все эти годы называть себя полицейским.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Полицейские-всегда проститутки !
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