В Киеве топ-полицейские "крышевали" бордели: все подробности

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей нескольких подразделений Главного управления Национальной полиции в Киеве на "крышевании" мест разврата.

Об этом написала пресс-служба СБУ. За свои услуги подполковник и капитан ежемесячно получали от сутенеров по $2 тысячи.

Заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения взяток от владельцев мест разврата.

В Киеве топ-полицейские "крышевали" бордели СБУ

Правоохранителям удалось задокументировать несколько таких фактов. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, обоим полицейским сообщили о подозрении. В ближайшее время им выберут меры предосторожности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили целую сеть борделей, замаскированных под массажные салоны. Организатором бизнеса оказался бывший правоохранитель, которого еще в 2015 году уволили. Однако это не помешало мужчине все эти годы называть себя полицейским.

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