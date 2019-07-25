В Киеве пророссийские "титушки" напали на автомобиль Порошенко: первые детали

В Киеве 25 июля четверо неизвестных напали на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко.

Они спровоцировали драку с охраной, после чего сбежали, сообщил на своей странице в Facebook нардеп VIII созыва Владимир Арьев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Напали на автомобиль Порошенко на выходе из Государственного бюро расследований и сбежали в сторону площади Победы. За ними погнались два десятка полицейских. Трое-четверо классических "титушек"-спортсменов. Времена регионалов возвращаются с бешеной скоростью", – написал он.

В Киеве напали на авто Порошенко Скриншот

По словам очевидцев, один провокатор запрыгнул на автомобиль пятого президента, еще трое еге пособников "прикрывали" его.

В Киеве напали на авто Порошенко Скриншот

По информации источника OBOZREVATEL, который пожелал остаться неизвестным, к нападению может быть причастен пророссийский провокатор Виталий Черняховский, которого ранее полиция объявляла в розыск.

ГБР Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко 25 июля прибыл в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля.

Глава партии "ЕС" приехал за 15 минут до запланированного времени, при этом за несколько минут до этого руководитель ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко на допрос приезжать не собирался.

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