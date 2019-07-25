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В Киеве пророссийские "титушки" напали на автомобиль Порошенко: первые детали

9.8т Читать материал на украинском

В Киеве 25 июля четверо неизвестных напали на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко.

Они спровоцировали драку с охраной, после чего сбежали, сообщил на своей странице в Facebook нардеп VIII созыва Владимир Арьев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Напали на автомобиль Порошенко на выходе из Государственного бюро расследований и сбежали в сторону площади Победы. За ними погнались два десятка полицейских. Трое-четверо классических "титушек"-спортсменов. Времена регионалов возвращаются с бешеной скоростью", – написал он.

В Киеве напали на авто Порошенко

В Киеве напали на авто Порошенко

Скриншот

По словам очевидцев, один провокатор запрыгнул на автомобиль пятого президента, еще трое еге пособников "прикрывали" его.

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В Киеве напали на авто Порошенко

В Киеве напали на авто Порошенко

Скриншот

По информации источника OBOZREVATEL, который пожелал остаться неизвестным, к нападению может быть причастен пророссийский провокатор Виталий Черняховский, которого ранее полиция объявляла в розыск.

В Киеве "титушки" напали на автомобиль Порошенко
ГБР

ГБР

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Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко 25 июля прибыл в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля.

Глава партии "ЕС" приехал за 15 минут до запланированного времени, при этом за несколько минут до этого руководитель ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко на допрос приезжать не собирался.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина Киев
Теги
титушки Государственное Бюро Расследований криминал
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CARGO 100
CARGO 100
Опять русские. У меня уже не хватает сил: Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук заявил, что во время боевых действий в Донбассе за ним "лично охотилась" российская авиация, тогда как он лично взял в плен больше полусотни российских десантников. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Красавцы! А разбежались потому как из под машины пошел такой смердячий запашок, что скунс бы обзавидовался!))
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Ш. Олег
Ш. Олег
Интересно, как выглядит "классический титушка-спортсмен"? Кличко под эти параметры не подходит? :)
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