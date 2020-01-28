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28 января • обновлено в 18:36
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/ Криминал

В Киеве суд освободил от ответственности члена партии Путина: все подробности

1.3т
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Днепровский районный суд Киева освободил от несения ответственности по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины сторонника оккупации полуострова Крым, члена российской правящей партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.

Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко в комментарии УНИАН. Мужчина известен своей антиукраинской позицией.

"Он признал свою вину в полном объеме. Однако в судебном заседании сторона защиты заявила ходатайство об освобождении от ответственности в связи с истечением сроков давности (Свыше 5 лет. – Ред.). В результате суд удовлетворил ходатайство адвоката", – пояснила она.

В Киеве суд освободил от ответственности члена партии Путина. Иллюстрация

В Киеве суд освободил от ответственности члена партии Путина. Иллюстрация

Еще в декабре 2019 года, после того, как мужчину задержали и объявили подозрение, Херсонский городской суд поместил его под домашний арест на 60 суток.

Так, по материалам уголовного производства, в марте 2014 года он вступил в так называемую "тактическую группу Автоканал Севастополя", которая координировала деятельность блокпостов и выезды боевиков незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", противодействовала украинским военным.

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Примечательно, что Кудрявый был награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя".

Как сообщал OBOZREVATEL, на КПВВ "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом во вторник, 3 декабря, задержали члена партии "Единая Россия" Кучерявого.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Аннексия Крыма Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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филя филя
филя филя
обос такой обос. мужику фамилию умудрился 2 раза изменить пока статейку накарябал))
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филя филя
филя филя
а по теме: оттепель однако. меньшинство сдаёт позиции)
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