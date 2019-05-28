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/Криминал

В Киеве студент спрыгнул с крыши дома: первые детали

1.3тЧитать материал на украинском

В Киеве на бульваре Перова с многоэтажки спрыгнул парень. Он погиб на месте еще до прибытия медиков.

По словам свидетелей, погибший был 20-летним студентом, пишет "Киев Оперативный" в Facebook.

"На Перова, 16 б, с крыши 9-этажного жилого дома упал парень. К сожалению, без шансов – сразу погиб. Детали устанавливают полицейские", – уточнили в группе.

Место ЧП

Место ЧП

Facebook "Киев Оперативный"

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В Киеве студент спрыгнул с крыши дома: первые детали

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Как писал OBOZREVATEL, в апреле в один день в Киеве совершили суицид два студента. Вначале появилась информация о повешенном на территории парка ВДНХ парне.

Позже выяснились, что накануне в одном из общежитий, которые находятся рядом с ВДНХ, свела счеты с жизнью девушка. Она приняла смертельную дозу медпрепаратов.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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