В Киеве 16 июня из-за вооруженного ножом мужчины остановили движение на красной ветке метро. Он угрожал порезать себя.

Мужчину нашли с ранением живота в туннеле станции метро "Шулявская", сообщается на странице столичной полиции в Facebook.

"Неизвестный на станции метро "Берестейская" с ножом в руках спрыгнул на пути и забежал в туннель. Полицейские отыскали его с ранением живота в туннеле станции метро "Шулявская", а на место происшествия вызвали врачей", – сказано в сообщении.

Отмечается, что он грозил нанесли себе телесные повреждения перед тем как спрыгнуть на пути.

Движение поездов на красной ветке сразу было приостановлено, на поиски мужчины ушло 30 минут.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность пострадавшего.

Сейчас движение поездов полностью восстановлено, сказано на странице Киевского метрополитена в Facebook.

В Киеве работу метро останавливали из-за раненного вооруженного мужчины: подробности

В Киеве работу метро останавливали из-за раненного вооруженного мужчины: подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском метро подростки до потери сознания избили 20-летнего парня, который сделал им замечание из-за их поведения.