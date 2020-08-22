В Киеве пьяный водитель мусоровоза переехал мать с ребенком. Фото 18+

Мусоровоз в Киеве переехал мать с ребенком.

В Киеве на Русановке мусоровоз переехал мать с двухлетним ребенком, в результате чего женщина скончалась на месте.

Как сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua, авария произошла 22 августа на улице Флоренции 7 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В крови водителя обнаружили алкоголь

От полученных травм женщина погибла на месте, ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Отмечается, что в крови водителя обнаружен алкоголь (1.91 промилле), он задержан. Грузовик Scania протащил тело матери около восьми метров.

Мусоровоз переехал мать с ребенком на Русановке

Другие подробности пока неизвестны. На месте работает следственно-оперативная группа.

ДТП произошло на улице Флоренции. Google Maps

Telegram dtp.kiev.ua

Telegram dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Старообуховской трассе 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Погибли четыре человека: муж с женой, а также девочка умерли почти сразу, мальчик – позже. Еще один 12-летний ребенок получил травмы.

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