В Киеве пьяный водитель мусоровоза переехал мать с ребенком. Фото 18+

В результате ДТП погибла мать, а ее ребенок попал в реанимацию
У водителя мусоровоза, который переехал их, в крови обнаружили алкоголь
Авария произошла на улице Флоренции
Мусоровоз в Киеве переехал мать с ребенком.
В Киеве на Русановке мусоровоз переехал мать с двухлетним ребенком, в результате чего женщина скончалась на месте.
Как сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua, авария произошла 22 августа на улице Флоренции 7 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В крови водителя обнаружили алкоголь
От полученных травм женщина погибла на месте, ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Отмечается, что в крови водителя обнаружен алкоголь (1.91 промилле), он задержан. Грузовик Scania протащил тело матери около восьми метров.
Мусоровоз переехал мать с ребенком на Русановке
Другие подробности пока неизвестны. На месте работает следственно-оперативная группа.
ДТП произошло на улице Флоренции. Google Maps
Telegram dtp.kiev.ua
Telegram dtp.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Старообуховской трассе 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Погибли четыре человека: муж с женой, а также девочка умерли почти сразу, мальчик – позже. Еще один 12-летний ребенок получил травмы.
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