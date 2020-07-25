В Киеве произошло масштабное ДТП с грузовиком: сообщают о пострадавших. Фото и видео

В Киеве на Броварском проспекте в субботу, 25 июля, произошло масштабное ДТП с участием грузовика. Предварительно, есть пострадавшие.

Об этом написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook, отметив, что инцидент случился недалеко от птицефабрики (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Броварском проспекте, возле птицефабрики: легковой автомобиль протаранил грузовик и отправил его в билборд", – говорится в посте.

В Киеве произошло масштабное ДТП с грузовиком

В Киеве произошло масштабное ДТП с грузовиком

О пострадавших также написали на странице "Киев оперативный" в Facebook. Там отметили, что авария произошла в направлении Броваров.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля в Киевской области в селе Семиполки столкнулись автобус, грузовик и легковушка. В результате ДТП есть погибший и травмированные.