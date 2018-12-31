МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

/Криминал

В Киеве произошло кровавое ЧП с полицейским: появились фото и видео

3.2тЧитать материал на украинском

В Оболонском районе Киева вооруженный злоумышленник украл товар из супермаркета и ранил полицейского.

Инцидент произошел 30 декабря в 19:44 по адресу проспект Степана Бандеры, 11а. Мужчина вынес товар из магазина "Эпицентр", грабителя задержали сотрудники полиции охраны, сообщает "Информатор".

Как рассказали очевидцы, неизвестный мужчина украл товар из магазина. Это увидела охрана и передала информацию полицейским. На место прибыл наряд полиции охраны и догнал грабителя. Когда правоохранители задерживали преступника он начал угрожать им пистолетом.

Новости
''Терзали, угрожали ножом в лицо'': в Киеве полицейский ограбил ребенка

Полицейским удалось выбить из рук мужчины пистолет, но в момент задержания преступник достал нож и ранил полицейского в ногу. После этого злоумышленник порезал себе руку. Полицейскому и задержанному понадобилась помощь медиков, их госпитализировали в больницу.

Полиция установила, что задержанный уже неоднократно имел проблемы с законом. На место прибыла следственно-оперативная группа и задокументировала все случившееся. Подробности инцидента установит следствие.

В Киеве произошло кровавое ЧП с полицейским: появились фото и видео

kiev.informator.ua

В Киеве произошло кровавое ЧП с полицейским: появились фото и видео

kiev.informator.ua

В Киеве произошло кровавое ЧП с полицейским: появились фото и видео

kiev.informator.ua

В Киеве произошло кровавое ЧП с полицейским: появились фото и видео

kiev.informator.ua

Новости
Изнасилование полицейской в России: обвиняемый сделал неожиданное заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львовской области мужчина жестоко избил сотрудницу полиции, которая прибыла по вызову на место драки.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Тег
полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
1
Смешно
0
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги