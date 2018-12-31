В Киеве произошло кровавое ЧП с полицейским: появились фото и видео

В Оболонском районе Киева вооруженный злоумышленник украл товар из супермаркета и ранил полицейского.

Инцидент произошел 30 декабря в 19:44 по адресу проспект Степана Бандеры, 11а. Мужчина вынес товар из магазина "Эпицентр", грабителя задержали сотрудники полиции охраны, сообщает "Информатор".

Как рассказали очевидцы, неизвестный мужчина украл товар из магазина. Это увидела охрана и передала информацию полицейским. На место прибыл наряд полиции охраны и догнал грабителя. Когда правоохранители задерживали преступника он начал угрожать им пистолетом.

Полицейским удалось выбить из рук мужчины пистолет, но в момент задержания преступник достал нож и ранил полицейского в ногу. После этого злоумышленник порезал себе руку. Полицейскому и задержанному понадобилась помощь медиков, их госпитализировали в больницу.

Полиция установила, что задержанный уже неоднократно имел проблемы с законом. На место прибыла следственно-оперативная группа и задокументировала все случившееся. Подробности инцидента установит следствие.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

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