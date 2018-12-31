В Киеве произошло кровавое ЧП с полицейским: появились фото и видео

В Оболонском районе Киева вооруженный злоумышленник украл товар из супермаркета и ранил полицейского.
Инцидент произошел 30 декабря в 19:44 по адресу проспект Степана Бандеры, 11а. Мужчина вынес товар из магазина "Эпицентр", грабителя задержали сотрудники полиции охраны, сообщает "Информатор".
Как рассказали очевидцы, неизвестный мужчина украл товар из магазина. Это увидела охрана и передала информацию полицейским. На место прибыл наряд полиции охраны и догнал грабителя. Когда правоохранители задерживали преступника он начал угрожать им пистолетом.
Полицейским удалось выбить из рук мужчины пистолет, но в момент задержания преступник достал нож и ранил полицейского в ногу. После этого злоумышленник порезал себе руку. Полицейскому и задержанному понадобилась помощь медиков, их госпитализировали в больницу.
Полиция установила, что задержанный уже неоднократно имел проблемы с законом. На место прибыла следственно-оперативная группа и задокументировала все случившееся. Подробности инцидента установит следствие.
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львовской области мужчина жестоко избил сотрудницу полиции, которая прибыла по вызову на место драки.
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.